Азиатские индексы - 04-12-18

ТОКИО, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.39% и составил 22036.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.36% и составил 1649.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.42% и составил 2665.96 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 27260.44 пункта.