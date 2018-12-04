Армения в 2021 году перейдет на либерализацию рынка электроэнергии и создаст новые стимулы для инвесторов. Как передает Арменпресс, об этом сказал журналистам и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.

«Я считаю, что энергетический сектор является одной из динамично развивающихся отраслей, где правительство Армении инвестирует довольно большие средства. У нас также есть крупные грантовые проекты, которые касаются энергосбережения. И я считаю, что мы должны постепенно двигаться в направлении развития возобновляемых источников энергии. В 2021 году мы должны пойти на либерализацию. Это создаст новые стимулы для инвесторов, а также новые возможности для производителей и потребителей энергии», - сказал Авинян.

Он отметил, что у Армении большие возможности, потому что природа дает эти возможности как по ветровой энергии, так и по солнечной энергии. Он отметил, что в стране разрабатываются проекты в области солнечной энергии.

По его словам, Армения входит в число немногих стран, которые серьезно продвинулись в области возобновляемых источников энергии. «У нас один из самых дешевых тарифов солнечной энергетики. И я думаю, что в этом секторе существуют большие возможности, которые мы максимально будем использовать», - сказал он.