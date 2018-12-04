Канцлер Австрии назвал приоритетной целью в 2019 году снижение напряженности между ЕС и РФ

Австрия считает, что в 2019 году ее приоритетной задачей будет необходимость снизить напряженность в отношениях Евросоюза с Россией, потому что долгосрочный мир в Европе возможен только в сотрудничестве с Москвой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц в Вене.

"Во внешней политике крупнейшим вызовом для нас, как для Евросоюза, станет, с одной стороны, снижение напряженности в отношениях с Россией, а также обеспечение деэскалации конфликта на Украине, потому что долгосрочного мира на нашем континенте можно добиться только вместе с Россией, а не против России", - сказал Курц на пресс-конференции по итогам работы правительства Австрии за 2018 год, отвечая на вопрос о приоритетных целях Вены в 2019 году.