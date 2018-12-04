Задержан заместитель председателя партии “Армянские орлы: Единая Армения” Мгер Егиазарян

В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, выявлен случай крупномасштабного мошенничества под предлогом дачи взятки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, заместитель председателя партии “Армянские орлы: Единая Армения”, ответственный за новостной сайт Haynews.am Мгер Егиазарян в период с февраля 2014 года по октябрь 2018 года, намереваясь посредством мошенничества присвоить чужое имущество, лично или через посредников, злоупотребив доверием некоторых граждан Армении, в том числе и военнослужащих, с целью дачи взятки за устройство на работу, продвижение по службе или же другим вопросам требовал, получил и без совершения каких-либо действий присвоил суммы в размере от 180 тыс. драмов до 4 млн 775 тыс драмов (10 тыс долларов).

По данному факту в следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст. 178 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и п. 1 ч. 3 ст. 34-312 (попытка дачи взятки в особо крупных размерах).

СНБ просит всех, кто пострадал от деятельности Мгера Егиазаряна, обратиться в СНБ или по номеру 010 57-93-16.