Следственный комитет расследует причины крушения военного самолета ВС Армении СУ-25

В главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении ведется следствие по выяснению причин крушения военного самолета ВС Армении СУ-25. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила советник председателя СК Армении Сона Трузян.

“На место происшествия выехала оперативно-следственная группа – во главе с заместителем председателя СК РА, начальником военного следственного управления Следственного комитета Артаком Кркашаряном. Проводятся первые неотложные следственные мероприятия. Позже представим подробности”, - сказала Трузян.

В результате аварии военного самолета ВС Армении СУ-25 погибли летчики подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.

4 декабря, около 10.20, пропала связь с военным самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, осуществлявшим ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.

Самолет вылетел в 10.06 из аэропорта Гюмри.