В Израиле проходит всеобщая женская забастовка

Во вторник, 4 декабря, в Израиле объявлена всеобщая женская забастовка против насилия в отношении женщин, сообщает издание vesty.co.il.

Участившиеся случаи убийств женщин, ставших жертвами семейного насилия в Израиле, заставили тысячи людей выйти на акцию протеста. Мэрии десятков городов и около 300 организаций, предприятий и компаний по всей стране поддержали забастовку, которая проходит под названием "День гнева", уточняет издание.

"Последние случаи насилия, приведшие к гибели двух несовершеннолетних девочек, заставили нас начать действовать", — цитируют "Вести" организаторов протестной акции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инициаторы забастовки требуют от правительства выделения бюджетных ассигнований в размере 250 миллионов шекелей (70 миллионов долларов) для реализации программы, направленной на предотвращение преступлений, жертвами которых становятся женщины. Этот план был утвержден около полутора лет назад, но до сих пор не выполняется из-за отсутствия финансирования.

Как сообщается, на данный момент митингующие парализовали движение в Тель-Авиве и Иерусалиме. В ходе женской забастовки сотни человек перекрыли движение на центральных перекрестках в Тель-Авиве. Несколько десятков митингующих блокировали въезд в Иерусалим. В городах образовались гигантские пробки, водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.