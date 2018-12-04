Прощание с писателем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ

Прощание с ушедшим из жизни писателем Андреем Битовым пройдет 7 декабря в Центральном доме литераторов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

"Гражданская панихида начнется в 12:00 в Большом зале Центрального дома литераторов по адресу Большая Никитская, 53", - сказала Замская во вторник,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Битов скончался 3 декабря в больнице после продолжительной болезни. Ему был 81 год.