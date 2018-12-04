Еврогруппа достигла соглашения по реформированию еврозоны

Министры финансов 19 стран зоны евро достигли соглашения по реформированию еврозоны. Об этом заявил во вторник представитель главы Еврогруппы Луис Рего по итогам заседания министров.

"Заседание закончилось спустя 18 часов. Мы достигли соглашения по реформированию еврозоны", - сказал он.

Как позже заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено, реформирование будет касаться, в частности, бюджета. "Франция и Германия предложили новую архитектуру бюджета еврозоны", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, о результатах этой встречи будут проинформированы главы государств и правительств ЕС на саммите 13-14 декабря. На нем, как ожидается, будут утверждены окончательные решения по реформированию.