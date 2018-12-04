ENEMO расценила работу ЦИК в предвыборный период профессиональной и продуктивной

Европейская сеть организаций, осуществляющая мониторинг парламентских выборов в Армении ENEMO расценила работу ЦИК за отчетный период профессиональной и продуктивной. Как сообщает «Арменпресс», об этом, во время встречи с журналистами, заявил руководитель миссии Зятко Вуйович.

По его словам, на заседаниях ЦИК споров нет. “Работа избирательной комиссии имеет высокий уровень прозрачности, заседания транслируются он-лайн, на официальном сайте ЦИК, который периодически обновляется”, - сказал он, добавив, что работы ЦИК в этот предвыборный период ведутся профессионально.

Вуйович отметил, что в 2017 году они представили в ЦИК заявку об участии в мониторинговом процессе, однако тогда им отказали. “На этот раз картина совсем другая, у нас есть разрешение и мы пришли наблюдать за этими выборами. Однако для нас остается непонятным, почему ЦИК отказался предоставить нам данные об общем числе международных наблюдателей”, - сказал Вуйович.

Наблюдатели ENEMO, в ходе начатой с ноября мониторинговой миссии посетили различные избирательные участки по всей республике.

Свою деятельность ENEMO начала в начале ноября и останется в стране еще 6 недель после выборов. Около 70 наблюдателей миссии будут осуществлять мониторинг на 450 избирательных участках. Через месяц после выборов ENEMO опубликует свой доклад.

Европейская сеть организаций, осуществляющая мониторинг парламентских выборов в Армении ENEMO финансируется Европейским союзом и Королевством Нидерландов.

Парламентские выборы в Армении состоятся 9 декабря.