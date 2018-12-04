Предвыборная агиткампания в Армении проходит спокойно и мирно: промежуточный доклад ENEMO

Согласно промежуточному докладу ENEMO - Европейской сети организаций, осуществляющей мониторинг парламентских выборов в Армении, предвыборная агиткампания в Армении проходит спокойно и мирно.

Как сообщает «Арменпресс», во время встречи с журналистами руководитель миссии Зятко Вуйович отметил, что, по сравнению с прошлыми избирательными процессами, в деле предотвращения злоупотребления административным ресурсом есть большой прогресс, что относится также к осуществлению администрирования выборов.

“Первая часть предвыборной агиткампании была спокойной и мирной, несмотря на то, что были случаи выражения ненависти”, - сказал руководитель миссии, добавив, что слов ненависти, которые звучат в ходе предвыборной агиткампании, гораздо меньше, чем в ряде других стран.

“Мы были приятно удивлены тем, что эта предвыборная агиткампания проходит мирно, тем более, что изменения в стране произошли совсем недавно. Мы отметили некоторые случаи проявления ненависти, но если учесть общий уровень, то тут атмосфера ненависти гораздо ниже, чем в других странах во время подобных агиткампаний”, - отметил он.

Зятко Вуйович сказал, что в Армении присутствует совершенно другая политическая воля, которая будет поддерживать свободные выборы. “В Армении, как и в любой другой стране, занимающиеся выборами организации должны быть свободны и независимы и действовать в рамках закона”, - сказал он.

Координатор по организационным вопросам и СМИ армянской миссии ENEMO Майи Миликич отметила, что это первая мониторинговая миссия организации в Армении. “Свою деятельность ENEMO начала в начале ноября и останется в стране еще 6 недель после выборов”, - сказала она, добавив, что около 70 наблюдателей миссии будут осуществлять мониторинг на 450 избирательных участках, и через месяц после выборов опубликуют свой доклад.

Парламентские выборы в Аремении состоятся 9 декабря.