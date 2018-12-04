Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Финансирование администрации президента сокращается, а резервный фонд президента - упраздняется


Финансирование новой администрации президента Грузии сокращается почти на 4 миллиона лари, а резервный фонд президента полностью упраздняется.

Согласно поступившему в парламент окончательному варианту госбюджета на 2019 год, финансирование администрации президента определено в размере 6 млн лари, тогда как по первому варианту проекта госбюджета финансирование не менялось и подобно 2018 году было определено на 2019 год в размере 9 800 000 лари,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

При этом, по окончательному варианту госбюджета, предположительно, упраздняется резервный фонд президента, поскольку в нем к этому времени прописано ноль лари.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации