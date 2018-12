НАСА сняло на видео самый опасный для Земли астероид

НАСА опубликовало в Twitter видео вращения астероида Бенну, считающегося потенциально опасным для Земли.

Снять полное вращение Бенну удалось с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида.

"Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел свыше двух миллиардов миль, чтобы встретиться с тобой", — сказано в записи НАСА.

Согласно данным ведомства, астероид планируют изучать астероид примерно в течение года, затем космический зонд возьмет образцы Бенну для последующего исследования учеными. Возвращение OSIRIS-REx на Землю запланировано на сентябрь 2023 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам специалистов, оно сблизится с Землей в 2182 году. С 2013 года Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли после того, как этого "звания" лишился астероид Апофис.

Today, our @OSIRISREx spacecraft reached a major milestone — arrival at asteroid Bennu. Watch as the team explains the mission's goals and how they maneuvered the spacecraft to precisely reach its target: https://t.co/2lvc69KiCu pic.twitter.com/4bklGJsuQj