Нобелевскую медаль физика Ричарда Фейнмана продали с аукциона за $975 тыс.

Золотая нобелевская медаль, принадлежавшая американскому физику Ричарду Фейнману (1918-1988), продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $975 тыс. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель аукционного дома Халли Фрир, подводя итоги аукциона предметов, имеющих отношение к истории науки и техники (Geek Week).

"В нынешнем году отмечается столетие со дня рождения Ричарда Фейнмана и полученная им в 1965 году медаль нобелевского лауреата по физике была продана за $975 тыс., - сказала она. - Эта награда была вручена Фейнману, а также физикам Джулиану Швингеру и Сиъитиро Томонага за фундаментальные работы по квантовой электродинамике, которые имели глубокие последствия для физики элементарных частиц",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ричард Фейнман - один из создателей квантовой электродинамики, участвовал в создании американской атомной бомбы в лаборатории в Лос-Аламосе, занимался вопросами квантовой механики и квантовой теории поля, участвовал в расследовании обстоятельств катастрофы космического корабля многоразового использования Challenger в 1986 году.