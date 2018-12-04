Президент Армении Армен Саркисян посетил посольство Японии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян и его супруга Нуне Саркисян, в связи с Национальным праздником Японии – Днем рождения императора сегодня посетили посольство Японии в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Джуна Ямаду, сотрудников посольства и, в их лице, весь народ Японии. Президент Армении пожелал народу Японии успехов, а также укрепления и углубления дружественных связей между двумя странами.