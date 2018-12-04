Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

При этом официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус дал понять, что туннели пока не введены в эксплуатацию и не представляют непосредственной угрозы для израильтян,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нам известно о целом ряде туннелей. Пока я не буду конкретизировать их число", — добавил он.

Операция, по словам офицера, будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот.