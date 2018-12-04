Дональд Трамп внепланово посетил Капитолий, чтобы почтить память Джорджа Буша - старшего

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в понедельник вечером посетили здание Капитолия в американской столице, чтобы почтить память скончавшегося в пятницу на 95-м году жизни бывшего президента Джорджа Буша - старшего.

Как отметил пул журналистов при Белом доме, визит не был запланирован, то есть не значился в ежедневном графике президента. Посещение было кратким, никаких речей Трамп не произносил, а лишь отдал честь, стоя перед гробом покойного,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в понедельник вечером по вашингтонскому времени в ротонду Капитолия.

Ранее его с почестями проводили из Хьюстона (Техас), где последние годы жил экс-президент.



