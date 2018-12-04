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Заседание НС Армении не началось из-за отсутствия кворума: регистрация депутатов продолжается


Заседание НС Армении не началось по причине отсутствия кворума. Как передает «Арменпресс», пока зарегистрировались 14 депутатов, кворум составят 53 депутата. Председатель НС Армении Ара Баблоян заявил, что надо подождать, но не более, чем еще 4 часа – как гласит регламент.

Регистрация депутатов продолжается, на данный момент зарегистрировались 25 депутатов. В повестке дня – вопрос уголовного дела, возбужденного в отношении депутата Арама Арутюняна и запроса со стороны Генпрокуратуры Армении на его арест.


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