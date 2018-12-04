СМИ: самая дорогая рождественская елка в Европе установлена в Мюнхене

Немецкая компания Pro Aurum, которая занимается торговлей драгоценными металлами, установила в Мюнхене самую дорогую рождественскую ель в Европе, сообщило в понедельник швейцарская газета Blick.

Как пишет издание, ее стоимость составляет более €2,3 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ель представляет собой пирамиду, украшенную 2018 золотыми монетами, вес которых составляет 63 кг, отмечает Blick. Конструкция будет находиться в офисе Pro Aurum до 15 декабря.