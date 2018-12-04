И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян опровергает слухи в публикациях о том, будто он не представил в ЦИК декларацию о доходах. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Вчера я увидел в прессе публикации о том, будто я не представил в ЦИК декларацию о доходах. Конечно, в них нет ничего, что соответствовало бы истине.

Декларация, в соответствии с законом, была своевременно представлена в ЦИК – на бумажном носителе. Если же в конкретном СМИ не смогли открыть информацию в электронном виде – тут уже не моя ввина. Прилагаю свою декларацию, которая была своевременно представлена в ЦИК – 24-го ноября»,- пишет он.