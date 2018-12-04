Помпео на встрече с Нетаньяху подтвердил всестороннюю поддержку Израиля

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе заявил о поддержке Тель-Авива и подтвердил абсолютное право страны на самооборону.

"Госсекретарь подчеркнул приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и его абсолютному праву на самооборону и на борьбу с антиизраильской предвзятостью в Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении госдепа США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Помпео вновь заявил о том, что США поддерживают "потепление и расширение диалога" в отношениях Израиля с его соседями на Ближнем Востоке и в Африке.

"Он подтвердил решимость Америки противостоять всем угрозам иранского режима посредством максимального давления", - говорится в заявлении госдепа.