Повысить внимание к проблемам со здоровьем у молодежи: обсуждались вопросы медобеспечения во время зимнего призыва

Для обеспечения должного проведения зимнего призыва 2018 года в Минстерстве здравоохранения Армении состоялась рабочая встреча с врачами, включенными в состав Центральной медкомиссии. На встрече обсуждались некоторые вопросы проведения медэкспертиз военнообязаных. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минстерства здравоохранения Армении.

И.о.министра здравоохранения Армении Арсен Торосян сказал о важности создания общественного доверия к работе Центральной медкомиссии, подчеркнув, что всякие коррупционные проявления должны быть исключены, не должно быть никаких отсрочек на основе липовых справок о заболеваниях и пр. В то же время и.о.министра здравоохранения Армении Арсен Торосян подчеркнул, что надо повысить внимание к проблемам со здоровьем у молодежи, внимательно изучая медицинские карты и сопоставляя данные с жалобами, анамнезом и состоянием их здоровья на момент прохождения комиссии.

Эксперты представили задачи, с которыми они сталкивалисьв ходе организации экспертиз при прохождении военнообязаными комиссии.

Участники совещания обсудили необходимоать пересмотра официального перечня патологий, являющихся основанием для признания негодности к прохождению военной службы, установленного приказом N 404 – Ն.