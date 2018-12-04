Анна Акопян присутствовала на благотворительном концерте фонда «City of smile»
10:10, 4 Декабрь, 2018
Супруга и.о. премьер-министра Анна Акопян Акопян, которая является председателем совета попечителей фонда «City of smile», присутствовала на благотворительном концерте фонда, который прошел в Театре оперы и балета. На концерте присутствовали также супруга президента Армении Нунэ Саргсян, и.о.министра культуры Армении Лилит Макунц, и.о.министра здравоохранения Армении Арсен Торосян, деятели культуры, а также больные онкологией дети и их родители. Государственный ансамбль танца Армении, совместно с Институтом онкологии имени Фанарджяна, дал благотворительный концерт в пользу детей, больных онкологическими заболеваниями. Как передает «Арменпресс», сборы в размере 20 млн драмов пойдут в фонд«City of smile» , в пользу детей, больных онкологическими заболеваниями.