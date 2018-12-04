На Капитолийском холме проходит церемония прощания с Джорджем Бушем - старшим

Церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем, скончавшимся в пятницу на 95-м году жизни, проходит на Капитолийском холме. Гроб с его телом был доставлен из Хьюстона (штат Техас) в Вашингтон и установлен в центральном зале - Ротонде - здания конгресса США.

После того, как гроб с телом бывшего американского лидера под ружейный салют был доставлен в здание Капитолия, перед многочисленными собравшимися, среди которых были в том числе законодатели, члены администрации и вашингтонский истеблишмент, выступил вице-президент Майкл Пенс. В числе присутствовавших был также Джордж Буш - младший с семьей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент Буш был великим лидером, который очень сильно повлиял на жизнь этого государства. Но он также был и просто хорошим человеком, который был верен супруге, своей семье и своим друзьям", - отметил вице-президент. По его словам, Буш-старший был столь скромным человеком, что за свою жизнь не написал ни одной автобиографической книги.

Начиная с 19:30 по местному времени понедельника (03:30 мск вторника), и до 07:00 утра среды (15:00 мск) с бывшим главой американской администрации в здании Капитолия смогут попрощаться бывшие и нынешние руководители иностранных государств, главы иностранных дипломатических миссий, политики и тысячи американцев.

Поминальная служба пройдет в среду 5 декабря в 11:00 (19:00 мск) в Кафедральном соборе в Вашингтоне. В этот день, согласно исполнительному указу президента США Дональда Трампа, не будет работать большая часть федерального правительства.