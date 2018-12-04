Европейские индексы - 03-12-18

МОСКВА, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.85% и составил 11465.46 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.00% и составил 5053.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.18% и составил 7062.41 пункта, а российский RTSI вырос на 2.49% и составил 1154.18 пункта.