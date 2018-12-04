Лука Модрич – обладатель «Золотого мяча»
Приз «Золотой мяч», учрежденный авторитетным изданием France Football, впервые получил футболист из Хорватии Лука Модрич. Как передает «Арменпресс», лучшим футболистом 2018-го года признан чемпион мира в составе сборной Хорватии, победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», полузащитник Лука Модрич. Ранее Лука Модрич был признан футболистом года и по версии ФИФА.
Впервые за предыдущие 12 лет аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не вошел в топ-3 «Золотого мяча», заняв 5-е место. Месси не прибыл на прошедшую в Париже церемонию награждения, которую проигнорировали также португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.
- Лука Модрич («Реал», Хорватия) – 753 очка
- Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия) – 476
- Антуан Гризманн («Атлетико», Франция) - 414
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Лионель Месси («Барселона», Аргентина)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Рафаэль Варан («Реал», Франция)
- Эден Азар («Челси», Бельгия)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
- Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)