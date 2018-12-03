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В селе Дпрабак отметили 30-летие репатриации ранее интернированных жителей земли Гардман


В селе Дпрабак Гегаркуникской области отметили 30-летие репатриации ранее интернированных вследствие известных событий 1988 года жителей земли Гардман. 30 лет назад изгнанные из родных сел люди переселились в Чамбарак, Антарамеч, Калаван-Барепат, Айгут, Дзораванк, Дпрабак.

Как передает «Арменпресс», в мероприятии принимали участие приглашенные гости, сотрудники органов местного самоуправления, жители общин и др.

На церемонии состоялось награждение педагогических оллективов школ указанных общин, в художественной части выступили коллективы самодеятельности. В конце состоялся фейерверк.

Хосров Хлгатян


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