В правительстве обсуждены возможности решения проблем людей с ограниченными возможностями

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял представителей неправительственных организаций, занимающихся вопросами защиты прав людей с ограниченными возможностями. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников встречи, Никол Пашинян отметил: “Формальной причиной нашей сегодняшней встречи является Международный день инвалидов, но, естественно, я всегда рад видеть вас и обсудить с вами проблемы людей с ограниченными возможностями в Республике Армения. В целом, следует признать, что проблем очень много, но главная проблема заключается в следующем: как подойти к этим проблемам, чтобы не потеряться в этом потоке. Я считаю, что основным методом должна быть классификация этих вопросов по приоритету и поэтапное решение. Не только в плане защиты прав людей с ограниченными возможностями, но и в любой другой области, если мы попытаемся решить все проблемы сразу, мы запутаемся и, с большой вероятностью, не получим результатов, поэтому лучше классифицировать их по приоритетности и разработать дорожную карту для их решения. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча послужит этой цели”.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян представила шаги, предпринятые правительством для решения проблем инвалидов. В частности, министерство за последние несколько месяцев пересмотрело работу Комитета по вопросам инвалидов, разрабатывается закон о защите прав людей с ограниченными возможностями, а также разработана модель оценки потребностей людей с ограниченными возможностями. Введен в оборот проект решения правительства, согласно которому людям с ограниченными возможностями будет предоставляться техническое оборудование и услуги посредством сертификатов.

“Граждане сами могут выбирать технические средства и услуги, которые им нужны. То есть, этот процесс не будет проходить через государственные закупки. С одной стороны, будет создана свободная конкуренция между теми, кто предоставляет эти услуги, с другой стороны - у людей будет возможность выбирать необходимые им услуги”, - сказала заместитель министра.

Заруи Батоян отметила, что министерство периодически проводит тематические обсуждения с заинтересованными НПО и добавила, что проблемы людей с ограниченными возможностями в основном связаны с отсутствием услуг, неприспособленной для их нужд окружающей средой, недоступными физическими и информационными условиями, отсутствием надлежащих транспортных средств. Заместитель министра отметила, что шаги правительства будут направлены на улучшение качества жизни и услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями во всех областях, где человеку нужна поддержка.

Затем состоялся заинтересованный обмен мнениями, в ходе которого были затронуты волнующие людей с ограниченными возможностями различные проблемы, по которым были даны разъяснения, а исполняющий обязанности премьер-министра дал конкретные поручения. В частности, Никол Пашинян поручил строго контролировать вопросы обеспечения условий для людей с ограниченными возможностями в новостройках, а также в межобластном и межгородском транспорте. Были также затронуты проблемы детей с аутизмом. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении готово принять необходимые меры для создания современного специализированного центра для этих детей, и призвал представителей НПО внести предложения.