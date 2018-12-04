Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 4-го декабря, И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян отправится в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран, участвующих в миссии НАТО «Решительное содействие». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках визита запланированы также двусторонние встречи.

Сегодня, 4-го декабря – 9-й день предвыборного ралли к внеочередным выборам в НС Армении. Блок «Мой шаг» во главе с Николом Пашиняном посетит Армавир.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция Давида Шахназаряна – кандидата от РПА.

Сегодня, 4-го декабря, состоится ряд пресс-конференций: кандидатов в депутаты Атома Мхитаряна и Астхик Аветисян, кандидатов в депутаты Ваана Бабаяна, Темина Варданян и Айка Григоряна и др.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция политолога Александра Искандаряна.

Сегодня, 4-го декабря, в НАНА состоится научная конференция, посвященная 30-летию Спитакского землетрясения.

Сегодня, 4-го декабря, состоится пресс-конференция начальника управления жилищной политики и коммунальных инфраструктур Госкомитета по градостроительству Армении Тани Арзуманян.

В МЧС Армении состоится встреча участников программы ALTER.

В Союзе писателей Армении состоится презентация книги “Рубаи” Омара Хайяма в переводе Левона Блбуляна.

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