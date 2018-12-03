Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 декабря не будет проводить избирательную кампанию. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом во время предвыборного митинга в Масисе.

«Мы не будем проводить избирательную кампанию 7 декабря. Это день 30-й годовщины землетрясения. Мы проведем выездное заседание правительства в Гюмри, затем будем в Спитаке», - сказал Пашинян.

6 декабря Пашинян не примет участия в кампании. Исполняющий обязанности премьер-министра в этот день отправится в Санкт-Петербург для участия для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.