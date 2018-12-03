Зурабишвили: Сейчас не время ультиматумов

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили говорит, что сейчас не время ультиматумов. Об этом Саломе Зурабишвили заявила, отвечая журналистам на вопрос, который касался ультиматума оппозиции.



«Ещё не время для ультиматумов. Прежде всего демократия требует, чтобы был признан избранный президент, и мы перешли на новый режим, успокоили политическую среду, успокоили противостояние. Каким будет этот режим, мы решим позже, и я буду работать над этим, я дала слово сама себе», — сказала Саломе Зурабишвили.



Кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе предложил правительству создать рабочую группу и отметил, что даёт правительству срок до 16 декабря. По словам Вашадзе, следующие шаги Объединенной оппозиции будут зависеть от ответа правительства,ообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эти минуты проводит встречу с избранным президентом Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Авлабарскую резиденцию.



Маргвелашвили и многочисленные журналисты встретили Зурабишвили перед входом в резиденцию. Сама встреча проходит за закрытыми дверями. Как заявила Саломе Зурабишвили, на встрече будут обсуждены вопросы инаугурации и процедура передачи дел.