55 экспонатов музея Палаццо Киджи итальянского города Аричча будут представлены на выставке в Армении

55 экспонатов музея Палаццо Киджи итальянского города Аричча будут представлены на выставке “Школа Бернини: римское барокко”. Как сообщает Арменпресс, торжественное открытие выставки состоится 5 декабря в Национальной галерее Армении.

«Выставка будет открыта два месяца и 15 дней. Такое количество итальянских работ никогда не было доставлено в Армении. Это большое событие для нашей страны. Мы также хотели бы представить в Риме свои произведения искусства, которые не менее ценны», - заявил 3 декабря заместитель министра культуры Тигран Галстян и добавил, что Армения и Италия имеют тесные культурные связи, которые необходимо развивать и укреплять.

Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Республике Армения Винченцо дель Монако подчеркнул, что на выставке будет представлен портрет владельца дворца Киджи - человека, который позже стал римским папой. «К счастью, были такие Римские папы, которые оставили великое наследие и передали его поколениям», - сказал посол.

По его словам, когда он был назначен послом Италии в Армении, он сказал, что культура является одним из столпов, на который можно основываться и развивать армяно-итальянские отношения. «С мая мы провели 12 культурных инициатив, но эта выставка является самой большой и самой значительной», - подчеркнул Винченцо дель Монако, добавив, что он будет рад помочь организовать выставку армянских художников в Риме.

Директор Национальной галереи Арман Цатурян заверил, что в результате правильного маркетинга выставка может представлять большой интерес для общественности и, возможно, иметь половину успеха выставки, которая была у выставки Ивана Айвазовского. “Почему половину? Так как Айвазовский - наш соотечественник», - отметил он.