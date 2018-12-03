Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-12-18

ЕРЕВАН, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 декабря, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 485.06 драм. Курс евро сократился на 0.44 драмa и составил 551.32 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.30 драм. Курс британского фунта вырос на 0.76 драмa и составил 619.96 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 142.38 драмa и составила 18987.74 драм. Цена серебра сократилась на 0.54 драмa и составила 222 драм. Цена платины сократилась на 238.40 драмa и составила 12554.01 драм.