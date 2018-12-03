Азиатские индексы - 03-12-18

ТОКИО, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.00% и составил 22574.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.30% и составил 1689.05 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.57% и составил 2654.80 пункта, а HANG SENG вырос на 2.55% и составил 27182.04 пункта.