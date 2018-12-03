В Апелляционном суде сторона обвинения выступает по делу Роберта Кочаряна

В Апелляционном суде сторона обвинения представляет свои возражения против протеста стороны защиты по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом после перерыва в беседе с журналистами сообщил адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, возражения в основном представляет генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“Возражения в основном представляет генеральный прокурор Артур Давтян. Он пытается коснуться всех наших аргументов. Я бы не сказал, его что котраргументы убедительны, но, по крайней мере, он провел тщательную работу, попытался детально представить свои контраргументы, особенно в связи с неприкосновенностью”, - сказал Алумян.

Адвокат заявил, что обвинение продолжит представлять свои возражения после перерыва.