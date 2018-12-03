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В Риме будет воздвигнут памятник Ованесу Туманяну


В Риме, в парке Вилла Боргезе, будет воздвигнут памятник известному армянскому поэту Ованесу Туманяну. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам заместитель министра культуры Тигран Галстян.

Туманян - известный писатель, представляющий армянскую культуру, и вскоре будет отмечаться 150-летие со дня его рождения”, - сказал он.

По его словам, министерство пока не решило, какое финансирование будет предоставлено, и только после решения этого вопроса будет объявлен тендер на выбор скульптора.

Желательно, чтобы скульптор был армянином и представлял наш культурный потенциал. Я уверен, что у нас есть хорошие скульпторы”, - сказал он.




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