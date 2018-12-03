В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай — 110 миллионов тонн в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Экспорт российской сельхозпродукции в 2018 году может достичь $26 млрд, добавил Патрушев.