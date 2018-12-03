Столтенберг заявил, что НАТО необходим диалог с Россией

Политический диалог между НАТО и Россией необходим, даже если отношения сторон не улучшатся в обозримом будущем. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания Совета Североатлантического альянса 4-5 декабря на уровне глав МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Даже если вы не верите в улучшение отношений с Россией в обозримом будущем, даже в этом случае диалог необходим с Россией. Он нужен, чтобы избежать опасных инцидентов, иначе ситуация может выйти из-под контроля и стать очень опасной", - сказал он.