Армения на 9 пунктов улучшила свои позиции в международном рейтинге энергетики

Армения улучшила свои позиции в международном рейтинге энергетики, заняв в “Индексе энергетической трилеммы”, заняв 43-е место в ряду 125 стран, вместо 52-го в прошлом году. “Индекс энергетической трилеммы” составлен Всемирным советом энергетики.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, в докладе отмечается, что в сфере энергетики Армения укрепляет связи с соседними странами – Ираном и Грузией: в процессе находится строительство линии электропередач на 400 кВ, подобная же программа создается и с Грузией.

Согласно докладу, в течение прошлого года в Армении развилась сфера солнечной энергетики. Запущены 4 фотовольтовые станции, общей мощностью 4 Мвт.

В ближайшие годы Армения продолжит развивать потенциал восстанавливающейся энергетики, в частности – солнечной энергии.

“Армения также участвует в создании общего рынка электроэнергии государств-членов Евразийского экономического сообщества”, - отмечено в докладе.

В “Индексе энергетической трилеммы” энергетические показатели стран оцениваются по трем критериям: энергетическая безопасность, энергетический капитал и экологическая стабильность, основанная на глобальных и национальных данных.

Отметим, что “Индекс энергетической трилеммы” составляется ежегодно Всемирным советом энергетики, в сотрудничестве с консалтинговой компанией Oliver Wyman.