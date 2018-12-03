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Инаугурация Саломе Зурабишвили может не состояться в Тбилиси


Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится, предположительно, не в Тбилиси.

Как стало известно агентству «IPN», местом проведения инаугурации рассматриваются несколько городов, однако где конкретно будет приведен к присяге новый президент, пока не решено.

Инаугурация президента должна состояться 16 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online
16 декабря, в день инаугурации Саломе Зурабишвили, истекает срок, данный оппозиционным объединением власти, до которого должна быть сформирована рабочая группа, которая будет работать над проведением досрочных парламентских выборов в Грузии. Объединенная оппозиция также требует отменить результаты второго тура президентских выборов.

 

 

 

 




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