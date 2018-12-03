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НАТО поможет Грузии в развитии береговой охраны и ВМС на Черном море


НАТО окажет содействие Грузии в развитии ее службы береговой охраны и военно-морских сил на Черном море. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания Совета Североатлантического альянса 4-5 декабря на уровне глав МИД.

"Мы работаем с Грузией над модернизацией ее военно-морских сил, а также над усилением ее береговой охраны", - сказал он.

 




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