Жерар Депардье получил прописку в самом населенном районе Новосибирска

Киноактер Жерар Депардье, прибывший в Новосибирск для работы над культурными и деловыми проектами, получил прописку в Ленинском районе города. Депардье не останется жить в Сибири, однако планирует регулярно ее посещать. Как передает Арменпресс, об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман.

В феврале 2013 года после получения российского гражданства Жерар Депардье прописался в столице Мордовии Саранске. Покинул Францию актер в 2012 из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.

Депардье планирует заниматься циклом документальных фильмов о России, посвященных различным регионам и городам страны. Помимо этого Депардье планирует запускать бизнес, связанный с продуктами питания.