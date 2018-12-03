Тимошенко заявила о бегстве украинцев из страны из-за военного положения

Лидер фракции Верховной рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает подумать о возможности сокращения срока введенного на Украине военного положения, поскольку оно очень напугало жителей страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди массово выезжают из страны. Мы как парламент не имеем права оставить без внимания все процессы, которые происходят во время военного положения", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Она предложила Раде в закрытом режиме заслушать президента Украины и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения.

Военное положение сроком на 30 суток было введено с 26 ноября. Введение военного положения последовало после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, следовавших из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море.