В Апелляционном суде завершилось предъявление протеста стороны защиты по делу Роберта Кочаряна

В Апелляционном суде завершилось предъявление протеста стороны защиты по делу второго президента Армении Роберта Кочаряне. Как сообщает «Арменпресс», об этом после перерыва в беседе с журналистами сообщил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

“Мы продолжили процесс предъявления протеста стороны защиты. Можно сказать, процесс протеста адвокатов завершился. Сейчас перейдем ко второму этапу. Пока представления позиции прокуратуры и других процессов не было. После представления позиции будут изучены, и после представления возражений перейдем к обсуждению ходатайств”, - сказал Орбелян.

По его словам, на прошлых судебных заседаниях обсуждался вопрос отвода судьи, потом была представлена жалоба адвоката.

Орбелян не думает, что сегодня физически возможно будет вынести решение.

Апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна от ареста на основании его статуса неприкосновенности.