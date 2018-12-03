В новогодние дни в Армении ряд музеев будут открыты

В новогодние праздники ряд музеев в Армении будут открыты. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице социальной сети Фейсбук Армянской федерации туризма.

“Министерство культуры положительно откликнулось на предложение Армянской федерации туризма, с целью способствовать зимнему, в частности, новогоднему туризму в Армении. В новогодние дни будут открыты Музей истории Армении, дом-музей Мартироса Саряна, дом-музей Арама Хачатуряна, Российский музей искусства, культурно-исторический музей-заповедник “Гарни”, культурно-исторический музей-заповедник “Звартноц””, - говорится в записи на официальной странице социальной сети Фейсбук Армянской федерации.