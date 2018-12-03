И.о. вице-премьера: Армения пойдет по пути либерализации рынка электроэнергетики Армении

Армения в 2021 году пойдет на либерализацию рынка электроэнергетики. Это создаст новые стимулы и для инвесторов. Как сообщает «Арменпресс», об этом, во время бриффинга сообщил журналистам и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.

“Сфера энергетики является одной из тех динамично развивающихся сфер, в которые правительство вкладывает большие деньги. У нас есть также большие грантовые программы, которые касаются энергосбережения. И я думаю, что мы шаг за шагом должны идти в направлении развития восстанавливаемой энергетики. Это создаст новые стимулы для инвесторов, а также новые возможности для производетелей электроэнергии и потребителей”, - заметил Авинян.

По его мнению, у Армении есть большие возможности, поскольку природа наделила нас ими – и в плане ветряной, и в плане солнечной энергетики.

У Армении есть далеко идущие планы в сфере солнечной электроэнергетики. По убеждению Авиняна, Армения является одной из тех редких стран, которая достигла серьезного прогресса в сфере восстанавливаемой энергетики. “У нас один из самых дешевых тарифов в мире – тариф на солнечную энергию. И, думаю, что в этой сфере есть много возможностей, которые мы будем использовать по максимуму”, - заключил он.