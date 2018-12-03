Джулия Робертс примерила грудь Кардашьян ради популярности в Instagram

В эфире своей программы телеведущая Эллен Дедженерес предложила голливудской актрисе Джулии Робертс примерить накладную грудь как у участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, чтобы привлечь подписчиков в Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время у Робертс 3,6 миллиона подписчиков. По мнению Дедженерес, снимаясь с накладной грудью в ярко-розовом бикини на фоне тропического пляжа, актриса смогла бы стать еще популярнее в соцсети.

Кроме того, с той же целью ей порекомендовали поделиться с пользователями Instagram своим кулинарным мастерством, позируя с пирогом в руках, а также подписаться на школьницу и сфотографироваться с лучшим другом.