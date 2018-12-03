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Самый богатый человек Бельгии скончался в возрасте 92 лет


Бельгийский миллиардер Альберт Фрер скончался в понедельник в возрасте 92 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе его холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL).

Фрер разбогател в 1970-е годы, когда он продал свои активы в сталелитейной отрасли государству. С тех пор он являлся крупным инвестором: через GBL, которой он руководил до 2015 года, ему принадлежали доли в таких компаниях, как нефтедобывающая Total, производитель цемента LafargeHolcim, алкогольный гигант Pernod Ricard и производитель одежды класса люкс Burberry.

Председателем совета директором компании является старший сын Фрера, Жеральд Фрер.

По оценке Forbes, состояние Фрера составляло $5,8 млрд.

 




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