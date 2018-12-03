Никол Пашинян: Люди, обвиняющие правительство в заговоре против Арцаха должны ответить перед соответствующими органами и обществом

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал не верить провокационным заявлениям, имеющим целью набрать дешевые дивиденты, о том, что правительство Армении замешано в каких-то заговорах против Арцаха

Как сообщает «Арменпресс», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в рамках предвыборной агиткампании, сообщил жителям города Арарат, что критика, в целом, важна для правительства, в демократическом обществе критика является важным инструментом прогресса, однако нельзя ради собственных интересов распространять ложь и подвергать угрозе национальную безопасность.

“Сегодня есть политические силы, которые идут этим путем. Даже пытаются обвинить нас в каких-то заговорах против Арцаха. Мы можем понять предвыборную логику, однако когда выдвигаются такие серьезные обвинения – это уже не вопрос обсуждения с политической трибуны. Да, эти люди должны ответить перед соответствующими органами. А также перед общественностью”, - отметил Никол Пашинян.

По его словам, когда делаются подобные заявления, что революция является заговором против Арцаха и Армении, народ должен потребовать ответа на вопрос, что это за заговор?

“Конечно, это ложь, потому что революцию сделал народ, и если кто-то обвиняет в заговоре против Арцаха и Армении революцию, значит он в заговоре обвиняет народ. Мы говорили, что решать вопрос Арцаха должно не правительство, а народ, и каким бы правительство ни было, оно не сможет что-то сделать за спиной народа”, - подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Касаясь критики по вопросам внешней политики Армении, Никол Пашинян заявил, что во внешней политики Армении изменился очень важный момент.

“Изменилось то, что в Армении утвердилось правительство, у которого не только в Армении – ни в одном уголке мира бизнес-интересов нет. И я прямо говорю: в Армении утвердилось правительство, на которого нигде компромата нет и не может быть. Я вам четко говорю – может и жестко звучит, но нет на земном шаре такой силы, которая могла бы повлиять на наше правительство. Единственная сила, которая может повлиять на наше правительство – это армянский народ и гражданин Армении”, - заключил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.