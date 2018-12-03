Избранный президент Мексики заявил о продаже самолётов своих предшественников

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается продать Boeing 787 Dreamliner стоимостью около 218 миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее новоиспечённый глава государства заявил о планах расстаться с 60 государственными самолётами и 70 вертолётами.

— Мы продаём все самолёты и вертолёты, которыми пользовались политики-коррупционеры, — объяснил свои действия Обрадор.

Известно, что президентский лайнер будет перевезён в США 3 декабря.

Глава Мексики также пообещал прекратить выплату пенсий бывшим президентам и сократить зарплаты чиновников.

Сообщается также, что перед инаугурацией, которая состоялась 1 декабря, Лопес открыл для горожан двери президентской резиденции Los Pinos. Известный своей скромностью, Андрес неоднократно заявлял, что не планирует жить в президентской резиденции и, скорее всего, превратит её в культурный центр.