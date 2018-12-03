На площади Республики устанавливается новая елка высотой в 35 метров
В Ереване в прошедшие выходные начались работы по установке главной елки республики. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей страничке в Фейсбук написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.“Впервые после 2005 года на площади Республики будем иметь новую елку. Высотой в 35+2 метра (вместе с верхушкой), 14,4 метра диаметр основания. Елка собирается из высококачественных искусственных лап ели, будет украшена световой гирляндой длиною около 200 километров, 1500 игрушками”, - написал Акоп Карапетян.
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